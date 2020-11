1 Anhand von Arbeitnehmer-Bewertungen hat StepStone ein Ranking über die Top-Arbeitgeber 2020 veröffentlicht. Foto: imago images/MiS/via www.imago-images.de

Wo arbeiten die Deutschen am liebsten? Die Jobplattform StepStone hat auf Grundlage von Arbeitnehmerbewertungen für 2020 ein Ranking der Top-Arbeitgeber erstellt. Ein Stuttgarter Unternehmen steht unter den Top fünf.

Düsseldorf/Stuttgart - Die Suche nach einem neuen Job führt Arbeitnehmer oft auf ein Karriereportal. Dabei wird nicht nur auf die Stellenausschreibung geachtet, sondern auch auf die Bewertungen des potenziellen Arbeitgebers. Wie zufrieden sind und waren Angestellte mit dem Unternehmen? Das Jobportal StepStone hat nun ein Ranking zu den zehn besten Arbeitgebern im Jahr 2020 veröffentlicht. Dieses sei auf Basis von insgesamt 1,1 Millionen Daten erstellt worden, die Arbeitnehmer auf stepstone.de abgegeben haben.

Auf dem ersten Platz landet der Drogeriemarkt dm aus Karlsruhe. Das Unternehmen beschäftigt rund 41.000 Mitarbeiter in den mehr als 2000 Märkten. Laut StepStone loben Mitarbeiter insbesondere die Unternehmenskultur. Ein Mitarbeiter schreibt beispielsweise: „Firmenphilosophie und das Miteinander sind überragend.“ Bei den Bewertungen erreicht dm von möglichen fünf Sternen 4,6.

Versicherungsunternehmen landet auf zweitem Platz

Mit 4,5 Sternen folgt die Techniker Krankenkasse auf dem zweiten Platz. Bei dem Versicherungsunternehmen sind etwa 14.000 Mitarbeiter an über 200 Standorten angestellt. In den Bewertungen wird die Work-Life-Balance, ein angemessenes Gehalt ebenso gelobt wie die „hohe Gestaltungsfreiheit“ und das „vielfältige Aufgabengebiet“.

Die Ford-Werke haben sich den dritten Platz gesichert. In den vier Werken in Köln-Niehl, Köln-Merkenich, Saarlouis und Aachen arbeiten über 2500 Ingenieure, Designer und Techniker. Der Automobilhersteller punktet unter anderem mit einer angemessenen Bezahlung. Auf der Jobplattform lobt ein Mitarbeiter die „Flexibilität des Arbeitsplatzes, dynamische, junge Teams, breite Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedensten Bereichen und das internationale Umfeld.“ Auch hier werden 4,5 Sterne gesammelt.

Stuttgarter Autobauer verpasst das Treppchen

Die Porsche AG erreicht Platz vier und gehört somit zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Für den Stuttgarter Autobauer sind über 35.000 Mitarbeiter tätig. Bei den Bewertungen (4,4 Sterne) punktet die abwechslungsreiche Themenvielfalt im Job. So heißt es etwa: „Das Unternehmen bietet ein sehr umfangreiches Tätigkeitsfeld, eine tolle Marke, angenehme Atmosphäre in einem internationalen Umfeld.“ Eine angemessene Bezahlung und eine tolle Unternehmenskultur stechen zudem bei den Bewertungen hervor.

Unter die Top fünf hat es noch die Evonik Industries AG geschafft. Das Unternehmen zählt weltweit über 35.000 Beschäftigte, welche ihren Arbeitgeber mit 4,4 Sternen bewerten. Die Mitarbeiter beurteilen die Unternehmenskultur und den Standort positiv und sind mit den Sozialleistungen zufrieden.

Die Plätze sechs bis zehn belegen die Merck KgaA, die Bayer AG, die BMW Group, Deloitte sowie Roche Deutschland.