So harmlos ist der VfB Stuttgart vor dem Tor

19 Chris Führich ärgert sich über eine vergebene Chance. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Ein Drittel der Bundesliga-Saison 2022/23 ist bereits gespielt – und der VfB Stuttgart steckt wieder im Abstiegskampf. Das liegt unter anderem auch an den Quoten vor dem gegnerischen Tor, wie Statistiken zeigen.















4:1 gegen den VfL Bochum, 6:0 im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Nach den beiden Kantersiegen binnen weniger Tage hofften viele Fans des VfB Stuttgart, dass der Knoten in dieser Saison endlich geplatzt ist. Doch dann folgte die ernüchternde 0:5-Klatsche bei Borussia Dortmund – und die zeigte einmal mehr und schonungslos die Schwächen der Schwaben auf.

Eine davon liegt in der Offensive. Mit 13 Treffern steht der VfB nur auf Rang 16 im Ligavergleich. Die beiden Galavorstellungen gegen die zugegebenermaßen angeschlagenen Gegner aus Bochum und Bielefeld konnten darüber nicht hinwegtäuschen. Denn ein Blick auf die Torschuss-Statistik untermauert das Problem vor dem gegnerischen Tor.

BVB macht aus wenig viel

Der VfB gab in den bisherigen elf Bundesliga-Partien 122 Torschüsse ab. Nur zwei Mannschaften konnten laut „transfermarkt.de“ weniger verzeichnen.

Dass Torschüsse allerdings nicht alles sind, zeigt Borussia Dortmund. Der BVB liegt in dieser Statistik mit 87 Torschüssen auf dem letzten Platz. Mit Abstand. Jedoch haben sie damit satte 18 Tore erzielt. Mit einer Quote von 20,7 Prozent sind die Schwarz-Gelben daher die effektivste Mannschaft in Deutschlands höchster Spielklasse.

Wo der VfB in Sachen Effizienz liegt und wie sich das komplette Ranking in der Bundesliga darstellt, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.