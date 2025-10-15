Über zwei Promille: Mann schlägt mit Gehstock auf Auto ein

Die Polizei hat in Scharnhausen (Kreis Esslingen) einen 60-Jährigen in Gewahrsam genommen, der am Mittwochvormittag mit einem Gehstock auf ein Auto einschlug.











Ein 60-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag in Ostfildern-Scharnhausen (Keis Esslingen) offenbar stark betrunken einen Mercedes beschädigt. Der Vorfall passierte den Angaben zufolge gegen 10.50 Uhr in der Ruiter Straße.

Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, hat der Mann mit seinem Gehstock mehrfach auf das Auto eines 57-Jährigen eingeschlagen, dieser alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Mann noch vor Ort antreffen.

Die Beamten bemerkten dabei starken Alkoholgeruch und führten einen Atemtest durch. Das Ergebnis lag bei deutlich über zwei Promille. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 60-Jährigen in Gewahrsam. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.