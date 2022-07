1 Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0711/3390 330 zu melden. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Unbekannte haben am Samstagmorgen in Esslingen-Zollberg in einer Bushaltestelle randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Bislang unbekannte Täter zerstörten am Samstag zwischen 0 Uhr und 4 Uhr die Glasscheiben an einer Bushaltestelle sowie die Glasfassaden einer Werbetafel in der Mutzenreisstraße im Esslinger Stadtteil Zollberg. Ob ein Zusammenhang mit den weiteren Sachbeschädigungen in jüngster Vergangenheit besteht, ist laut Polizeiangaben noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990 330 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.