Randalierer in einem Esslinger Discounter: Security-Mann in die Schulter gebissen

Beleidigt, bedroht und verletzt worden ist am Samstag ein Sicherheitsdienstmitarbeiter in einem Discounter in Esslingen. Laut Polizei betrat gegen 19.50 Uhr ein 30-Jähriger den Markt in der Stuttgarter Straße und beleidigte gleich am Eingang den 36 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Anschließend warf der Kunde sein mitgebrachtes Leergut in den Verkaufsräumen herum. Der Security-Mann forderte den Randalierer zum Verlassen des Discounters auf. Der Kunde bedrohte den 36-Jährigen daraufhin verbal.

Den Mitarbeiter weggestoßen

Nachdem der Kunde den Mitarbeiter im weiteren Verlauf von sich gestoßen hatte, versuchte der Mitarbeiter den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, wogegen sich der 30-Jährige mittels Tritten und Schlägen zu wehren versuchte. Zudem biss der Störer dem Sicherheitsdienstmitarbeiter in die Schulter. Weil auch eine weitere Mitarbeiterin des Discounters eingriff, gelang dem 30-Jährigen nicht die Flucht. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen wiesen sowohl der Sicherheitsdienstmitarbeiter als auch der 30-jährige Kunde jeweils leichte Verletzungen auf. Die Beamten sprachen gegen den uneinsichtigen Kunden einen Platzverweis aus, dem er dann auch Folge leistete. Zudem wurde ein von ihm mitgeführtes Tierabwehrspray polizeirechtlich beschlagnahmt. Die Esslinger Polizei ermittelt.