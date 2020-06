Randale in Stuttgart

Polizei und Stadt bereiten sich vor: Wie wird der nächste Sommerabend wieder sicher?

Während die Polizei ihre Ermittler auf 75 Beamte aufstockt, steht die Stadt im Rathaus vor den Scherben ihrer einst hochgelobten Sicherheitspolitik. Wie geht es weiter?

Stuttgart - Es wird gehörig aufgerüstet. Achim Böskens, der Leiter der Ermittlungsgruppe Eckensee, bekommt sein Personal nun fast verdoppelt. In der Ermittlungszentrale im ersten Stock des Polizeipräsidiums auf dem Pragsattel laufen die Informationen und Erkenntnisse von nunmehr 75 Beamten zusammen – zuvor waren es 40. Nach den Ausschreitungen und Plünderungen am Wochenende in der Innenstadt muss viel ausgewertet werden – und da wird nicht gekleckert, es wird geklotzt.