Randale in Filderstadt: Polizei nimmt Frau nach Pöbeleien in Gewahrsam

1 Die Polizei hat am Dienstagabend eine 35-jährige, stark alkoholisierte Frau in Gewahrsam genommen. Foto: David Inderlied/dpa

Eine Frau pöbelt am Dienstag am Bahnhof in Filderstadt-Bernhausen, randaliert in einer Klinik und landet mit mehr als drei Promille in Polizeigewahrsam. Ihr drohen mehrere Anzeigen.











Nach gleich mehreren Belästigungen an einem Abend hat die Polizei eine 35-Jährige am Dienstagabend in Gewahrsam genommen. Die Frau war nach Angaben der Polizei bereits gegen 19 Uhr am Bahnhof in Filderstadt-Bernhausen aufgefallen, als sie mehrere Personen angepöbelt und belästigt hatte. Eine Polizeistreife ließ die alkoholisierte Frau in eine Klinik bringen, da sie sich bei einem Sturz leicht verletzt hatte.

Polizei nimmt Frau mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut in Gewahrsam

Nachdem die 35-Jährige gegen 20.30 Uhr auch in der Klinik Angestellte anging, zu randalieren begann und Alkohol konsumierte, wurde erneut die Polizei hinzugezogen. Die Beamten nahmen die Frau daraufhin in Gewahrsam, woraufhin sie die Nacht beim Polizeirevier Filderstadt verbrachte. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als drei Promille. Die Frau muss nun mit einer Gebührenrechnung und mehreren Anzeigen rechnen.