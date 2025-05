Randale in Esslingen: Mann wirft Eisenstange auf Auto und verpasst Polizist Kopfnuss

Randale in Esslingen

1 Ein Polizist wurde per Kopfnuss angegriffen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 28-Jähriger randaliert am Dienstag in Esslingen. Er schnappt sich die Eisenstange eines Verkehrsschilds – und nutzt sie als Wurfgeschoss.











Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Dienstag in Esslingen einen randalierenden 28-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann soll zuvor im Stadtteil Oberesslingen eine Eisenstange geworfen und einen Polizisten verletzt haben haben.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 22 Uhr eine randalierende Person in der Plochinger Straße. Die Einsatzkräfte trafen dort der Mitteilung zufolge den aggressiven 28-Jährigen an. Noch bevor die Beamten hätten eingreifen können, habe sich der Mann die Eisenstange eines Verkehrszeichens von einer Baustelle geschnappt.

28-Jähriger wirft Eisenstange nach Polizei

Die Stange warf er laut Polizei gegen ein vorbeifahrendes Auto. Anschließend beleidigte er den Angaben zufolge die Einsatzkräfte – und warf Eisenstange dann auch in ihre Richtung.

Laut Angaben der Polizei sei es schließlich gelungen, den 28-Jährigen in der Gänsäckerstraße zu stellen. Beim Anlegen der Handschellen habe der Mann einem der Beamten eine Kopfnuss verpasst. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen.

Sowohl der per Kopfnuss angegriffene Polizist als auch der 28-Jährige zogen sich den Angaben nach leichte Verletzungen zu. An dem abgeworfenen Auto ist laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von 7000 Euro entstanden.