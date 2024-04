Randale am Stuttgarter Hauptbahnhof: Betrunkener beißt Bahnmitarbeiter in die Hand

Betrunkener beißt Bahnmitarbeiter in die Hand

Randale am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte des Vorfalls am Stuttgarter Hauptbahnhof (Archivbild). Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat

Ein 23-jähriger Betrunkener soll am Stuttgarter Hauptbahnhof randaliert und einem Bahnmitarbeiter in die Hand gebissen haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen, der in der Nacht zum Samstag betrunken am Stuttgarter Hauptbahnhof randaliert und einen Bahnmitarbeiter gebissen haben soll. Laut Polizeibericht war der Mann im Fußgängertunnel auf dem Weg zu den Gleisen zunächst in einen Streit mit einem Unbekannten geraten.

Auf Höhe der Gleise neun und zehn hätten sich die beiden Beteiligten später körperlich angegriffen. Kurz darauf soll der 23-Jährige die Glasscheibe einer Bäckerei beschädigt haben. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn hätten die Polizei angerufen und den betrunkenen Mann festgehalten, bis die Beamten eingetroffen seien. Er soll einen Blutalkoholwert von 1,7 Promille gehabt haben. Dabei soll der Betrunkene die beiden Bahnmitarbeiter beleidigt, bedroht und einem der beiden in die Hand gebissen haben.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben weiter zu dem Vorfall. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei Stuttgart zu melden.