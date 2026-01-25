Ramzi Awat Nabi ist wieder da: Abgeschobener Student in Stuttgart gelandet

9 Gefeiert wie ein Popstar: Freunde lassen den abgeschobenen Rückkehrer Ramzi Awat Nabi am Flughafen hochleben. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Der irakische Einser-Abiturient und Student Ramzi Awat Nabi ist nach fast sechs Monaten im Irak wieder eingereist. Familie und Freunde bereiteten ihm einen begeisternden Empfang.











Großer Bahnhof mit Medienrummel am Flughafen Stuttgart für Deutschlands berühmtesten Abgeschobenen: Um 13.08 Uhr erhob sich vielstimmiger Jubel, als Ramzi Awat Nabi durch die Tür in den Ankunftsbereich trat und Freunden, vor allem aber seinem Bruder, aber auch seinem eigens aus London angereisten Vater und der ältesten Schwester in die Arme fiel. Der 24-Jährige durfte fünfeinhalb Monate nach seiner von der Stadt Stuttgart initiierten gewaltsamen Abschiebung in den Irak mit einem in dieser Woche im deutschen Konsulat in Erbil vorerst auf ein Jahr beschränkten Studentenvisum zurückkehren.