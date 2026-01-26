Ramon Hendriks: Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

12 Ramon Hendriks in Mönchengladbach, gezeichnet vom Spiel. Foto: imago/Baumann

Ramon Hendriks vom VfB Stuttgart kommt immer besser in Form. Gegen Mönchengladbach kann ihn auch eine blutige Nase nicht von der nächsten Bestleistung abhalten.











Man kann sehr gut herausfiltern, wie es um eine Mannschaft steht, wenn man die O-Töne von Spielern nach einer guten Leistung querliest. Bei solchen Anlässen wird meist die eigene individuelle Leistung in den Vordergrund gestellt. Viele Sätze beginnen mit einem Ich. Nicht so bei Ramon Hendriks. „Wir sind aktuell eben sehr gut drauf. Vieles greift ineinander, alle helfen sich gegenseitig. Wir haben wieder einmal die Null gehalten, das ist wichtig für uns“, blickte der Niederländer auf die 90 Minuten von Mönchengladbach zurück.