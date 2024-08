Rammstein-Sänger: Till Lindemann wirft mit Gedicht Fragen um Abschied auf

1 Ein Gedicht des Rammstein-Sängers Till Lindemann sorgt bei Fans für Spekulationen. (Archivbild) Foto: Malte Krudewig/dpa

Berlin - Rammstein-Frontsänger Till Lindemann sorgt mit einem Gedicht auf seinem Instagram-Account bei seinen Fans für Spekulationen um einen Abschied. Lindemann postete ein Foto von sich in einem See und schrieb unter dem Titel "Jegliches hat seine Zeit" etwa: "Die Vergangenheit wirft Falten / besser später als zu spät / wenn es leider nicht mehr geht / man sollte Hut und Mantel greifen / in die weite Welt ausschweifen."

Einige Nutzer zeigten Solidarität mit dem 61-Jährigen, andere fürchteten, die Zeilen kündigten einen Abschied von Rammstein an. Das Management der Band äußerte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht dazu.

Bereits vor einigen Tagen hatten sich Rammstein nach ihrer Tour auf Instagram bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt. Zwar sei die "gewaltige Stadiontour" nach 135 Konzerten nun am Ende angelangt. Doch "Rammstein ist es nicht. Wir sind es nicht. Ihr seid es nicht. Der Weg geht weiter", hieß es in dem Beitrag weiter.

Pausen und Auszeiten sind nicht ungewöhnlich für die Band. So lagen zwischen den Alben "Liebe ist für alle da" und dem unbetitelten vorletzten Album glatte zehn Jahre.