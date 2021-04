Einbruch und Diebstahl in Kirchheim Unbekannter steigt in Einfamilienhaus ein und klaut das Auto

In der Nacht auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dabei ließ er unter anderem die Autoschlüssel mitgehen – den Wagen nutzte er in der Folge zur Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.