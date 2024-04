Ramadan-Aktion in Esslingen: Muslime teilen Essen für Bedürftige aus

1 Rund 200 Mahlzeiten haben Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Esslingen an bedürftige Menschen ausgegeben. Foto: Roberto /ulgrin

Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde haben in Esslingen beim Tafelladen Carisatt und im Obdachlosentreff St. Vinzenz die soziale Aktion durchgeführt.











Eine Aktion zum Ramadan und gleichzeitig eine interreligiöse Kooperation: Muslime der Ahmadiyya-Gemeinde haben am Freitag am Tafelladen Carisatt in der Esslinger Neckarstraße und im Obdachlosentreff St. Vinzenz in der Mittleren Beutau Mahlzeiten für bedürftige Menschen ausgegeben. Beides sind Einrichtungen der katholischen Kirche. Der Ramadan, der in diesem Jahr am kommenden Dienstag endet, ist nicht nur der islamische Fastenmonat, sondern eine Zeit, in der Muslime zu besonderem sozialen Engagement aufgefordert sind. Rund 200 Mahlzeiten wurden laut Auskunft der Ahmadiyya-Gemeinde verteilt.