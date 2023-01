1 Die Schminke liegt schon bereit: Ralph Morgenstern in seiner Garderobe im Alten Schauspielhaus Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ralph Morgenstern wurde als TV-Moderator für Klatsch und Tratsch bekannt. Dabei brennt er für die Schauspielerei. Als er sich outete, bekam er prompt keine interessanten Filmrollen mehr angeboten. Doch das hat sich geändert. Derzeit ist er in Stuttgart im Musical „Sugar“ zu sehen.















Es scheint dazuzugehören: Spricht man mit Schauspielern, kann man sicher sein, dass sie früher oder später beteuern, wie dankbar sie sind für diese Rolle oder jenen Film. Auch Ralph Morgenstern ist dankbar, dass er in der Bühnenfassung von „Manche mögen’s heiß“ den Millionär Osgood Fielding spielen darf, der sich in einen Mann in Frauenkleidern verliebt. Nach mehreren Wochen in Berlin kam „Sugar“ im Dezember ins Alte Schauspielhaus nach Stuttgart, wo Morgenstern nun Abend für Abend auf der Bühne steht. An Silvester gab es sogar eine Doppelvorstellung. Bei aller Dankbarkeit ist das auch harte Arbeit.