1 Rainer Lorz ist seit 2010 Präsident der Stuttgarter Kickers. Foto: Imago//Rudel

Rainer Lorz, der Präsident der Stuttgarter Kickers, wendet sich nach einer erfolgreichen Saison mit einem offenen Brief an die Kickers-Familie. Er weist dabei auf die neuen Herausforderungen in der höheren Spielklasse hin.















Link kopiert

Rainer Lorz ist seit 2010 Präsident der Stuttgarter Kickers. Der 60-Jährige musste während seiner Amtszeit viele Tiefschläge wegstecken. Die abgelaufene Saison gehört zu den erfolgreichen Spielzeiten. Das Hauptziel, der Aufstieg in die Fußball-Regionalliga, gelang souverän. Das unglücklich verlorene WFV-Pokal-Finale im Elfmeterschießen gegen Regionalligist TSG Balingen war zwar ärgerlich, konnte aber verkraftet werden. Dementsprechend leicht dürfte es Lorz gefallen sein, nach dieser besonderen Runde und vielen Höhepunkten, sich mit einem offenen Brief an die Kickers-Familie zu wenden und sich zu bedanken.

„Ob Aufstieg in die Regionalliga, das sagenhafte Torverhältnis, die Spiele im DFB-Pokal – selten waren es so viele positive Schlagzeilen, die unser Verein geschrieben hat. Und das Finale im WFV-Pokal hat uns zuletzt gezeigt, dass man nicht immer siegen muss, um ein Gewinner zu sein. Wir haben uns auch in diesem Spiel sehr gut präsentiert“, schrieb Rainer Lorz.

„Unterstützung im Umfeld

„Es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern es ist die große Unterstützung im Umfeld, die diese erfolgreiche Saison möglich gemacht hat. Ganz viele Menschen haben ihren Teil dazu beigetragen – völlig unabhängig von ihrer Beziehung zum Verein. Sponsoren, Mitglieder, Gremien, Fans, Mitarbeiter, Unterstützer – auch auf diesem Weg vielen Dank an Sie alle. Durch Ihre Unterstützung haben Spieler, Trainerteam und Mitarbeiter diese Energie gespürt, die notwendig ist, um solche Erfolge zu feiern“, ergänzte der Kickers-Chef in seinem Schreiben.

Lorz verband den Dank mit einer Bitte: „Bleiben Sie uns auch in der neuen Saison wohlgesonnen. Diese neue Runde wird sicherlich auch für uns nach fünf Jahren Oberliga mit ganz neuen Herausforderungen verbunden sein. Stärkere Gegner, schwierigere Aufgaben, talentierte Teams. Aber vor all dem haben wir keine Angst – allenfalls den notwendigen Respekt. Und das ist eine der Grundvoraussetzungen im Sport, um weiterhin Erfolg zu haben.“

Saisonstart 5. August

Die neue Regionalligasaison beginnt am 5. August. Die Kickers starten mit der Vorbereitung am 28. Juni. Das erst Testspiel steht am 1. Juli (16 Uhr) beim Oberligisten 1. Göppinger SV auf dem Programm.

Saison 2023/24

Vorbereitung

Trainingsauftakt am Mittwoch, 28. Juni, 10.30 Uhr.