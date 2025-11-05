Rainer Lorz bezieht Stellung: „Gazi-Stadion ist Heimat der Kickers“ – Präsident sieht VfB-Pläne kritisch
1
Das Gazi-Stadion gilt als ältestes Stadion Deutschland – und als Heimat der Stuttgarter Kickers. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Auf die mögliche Nutzung des Gazi-Stadions durch den VfB für die U21 oder das Frauenteam reagieren die Stuttgarter Kickers. Präsident Rainer Lorz steht den Plänen kritisch gegenüber.

Noch ist keine Entscheidung gefallen. Doch klar ist, dass die Stadt Stuttgart eine mögliche Nutzung des Gazi-Stadions durch den VfB Stuttgart in der kommenden Saison zumindest derzeit überprüft. Die Spielstätte auf der Waldau gilt für die Weiß-Roten als Option für den Regelspielbetrieb ihrer Drittligamannschaft und gegebenenfalls für ihr Frauenteam im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs. Dieser ist zuletzt wahrscheinlicher geworden, die VfB-Frauen sind Tabellenführer in der zweiten Liga, haben bereits sieben Punkte Vorsprung auf Rang drei.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.