Rainer Klesch wurde 45 Jahre alt: Große Trauer in Filderstadt – Chef der Bäckerei Kurfess überraschend gestorben

Große Trauer in Filderstadt – Chef der Bäckerei Kurfess überraschend gestorben

1 Rainer Klesch ist überraschend verstorben. Foto: Archiv Caroline Holowiecki

Der Chef der Plattenhardter Bäckerei Kurfess ist mit nur 45 Jahren gestorben. Die Anteilnahme ist groß für den Mann, der „freundlich, hilfsbereit und immer gut drauf" war.











Rainer Klesch ist überraschend gestorben. Der Chef der Plattenhardter Bäckerei Kurfess hat mit nur 45 Jahren einen Schlaganfall erlitten und ist am 12. Februar gestorben. Das teilt seine Schwester Susanne Klesch auf Anfrage unserer Zeitung mit. Mit ihr hat Rainer Klesch die traditionsreiche Bäckerei gemeinsam betrieben. 2023 feierte der Betrieb seinen 200. Geburtstag. Er besteht in der siebten Generation. Laut der Filderstädter Ortschronik ist die Bäckerei Kurfess die älteste noch bestehende Familienbäckerei der Stadt.