1 Joschi Moser ist Gründer und Ansprechpartner der ersten WG für homosexuelle Flüchtlinge in Baden-Württemberg. Foto: /Gökalp

Schwule Flüchtlinge sind sowohl auf der Flucht als auch in ihrer Unterbringung in Deutschland besonders gefährdet vor Übergriffen. Joschi Moser aus Schwäbisch Gmünd hat eine WG für queere Flüchtlinge gegründet. Wie sieht ihr Leben aus?















Samy schließt die Augen. Er weiß bis heute nicht, wie sein Vater von seiner Homosexualität erfahren haben könnte. Nur so viel ist klar: Es gibt ein Beweisvideo, das ihn und seinen Freund in einer unmissverständlichen Handlung zeigt. Sein Vater hatte das Video an einem Tag im September 2021 der Mutter vorgespielt. „Sieh, was dein Sohn so treibt“, soll er gesagt haben, bevor er vor Wut explodierte und Samy verprügelte. Wenige Stunden nachdem der Vater die sexuelle Orientierung seines Sohnes herausgefunden hatte, musste Samy die Wohnung seiner Eltern verlassen.