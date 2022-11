1 Alltägliche Geschichten erzählt Rafik Schami mit Tiefgang und Witz. Foto: Ines Rudel

Der Erzählkünstler Rafik Schami baute bei den Literaturtagen Lesart im Esslinger Schauspielhaus Brücken zwischen Kulturen. Vielfalt liegt dem 76-Jährigen am Herzen.















Schon als Kind wusste Rafik Schami, dass er Erzähler werden wollte. Diese Kunst hat in der orientalischen Kultur eine lange Tradition. Aber wie damit beginnen? „Du musst vor allem sehr gut zuhören können“, habe ihm damals seine Großmutter geraten.

Persönliche Einblicke wie diesen gewährte der Erzählkünstler viele, als er am Montag beim Esslinger Literaturfestival Lesart zu Gast war. Vor allem aber teilte der 76-Jährige mit dem Publikum im Schauspielhaus der Landesbühne seine kluge Lebensphilosophie. „Geduld und Humor sind wie zwei Kamele, mit denen man jede Wüste durchqueren kann“, sagte er in einem Interview.

Diese Gelassenheit ließ der Bestsellerautor, dessen Werke in 33 Sprachen übersetzt worden sind, auch bei der Lesart spüren. Wer allerdings mit einer klassischen Lesung aus seinem neuen Buch „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“ gerechnet hatte, wurde überrascht. Denn der Erzählkünstler bewegt sich ganz frei durch sein literarisches Universum: „Vorlesen, das könnte ich nicht“, sagte er unumwunden. Ihn fasziniert die Kunst des freien Sprechens. Immer wieder präsentiert er seine Geschichten auf der Bühne neu. Hauptfiguren werden zu Nebendarstellern. Und Randfiguren, die er Wochen zuvor nur ganz knapp beleuchtet hatte, rücken plötzlich ins Rampenlicht.

Voller Wärme und Leidenschaft

Dennoch sind Schamis Auftritte bis ins letzte Detail durchchoreografiert. Viele der Lesart-Gäste in dem ausverkauften Theatersaal kennen den Autor seit den 1990er Jahren. Der gefragte Erzählkünstler war schon oft bei dem Festival in Esslingen zu Gast. „Er erfindet sich und seine Geschichten immer wieder neu“, schwärmte eine Zuhörerin und Kennerin seiner Geschichten. Die Wärme und Leidenschaft, mit der Rafik Schami über Themen spricht, die ihm am Herzen liegen, begeisterten das Publikum.

Als Sohn einer katholischen Bäckerfamilie, die im christlichen Viertel der syrischen Hauptstadt Damaskus lebte, wurde Rafik Schami 1946 geboren. An die Zeit seiner Kindheit erinnert er sich oft, zum Beispiel in der Erzählung „Geburtstag“, die in seinem neuen Buch abgedruckt ist. Da geht es um die schwierige Suche des jungen Mannes nach seinem Sternzeichen. „In der arabischen Welt spielten Geburtstage früher keine Rolle“, erklärt er. Das habe sich inzwischen geändert.

Auf seiner Suche lernte er das kluge und schöne Mädchen Antoinette kennen. Die junge Frau orientierte sich ganz an jenen westlichen Vorbildern, denen Sternzeichen viel bedeuten. Und das geht nur mit Datum und Uhrzeit der Geburt, auf den Punkt genau. Ganz genau wollte sie wissen, ob sie und Rafik Schami auch astrologisch kompatibel wären. Da das genaue Geburtsdatum in der Familie des jungen Mannes aber umstritten war, scheiterte die Beziehung. Doch statt daraus ein Drama zu machen, hat Schami für sich eine Lösung parat: „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen.“ Dieses spielerische Bekenntnis zu Vielfalt und Diversität lieferte den Titel für sein neues Buch.

Die dunklen Töne vergisst er nicht

Vergnügliche Alltagsszenen wie diese bieten Rafik Schami den Stoff für seine Geschichten. Und auch wenn sich das Publikum manchmal vor Lachen schüttelte – die dunklen Töne in seiner Biografie vergisst der Künstler nicht: 1971 musste er aus seiner Heimat Syrien fliehen, fand inzwischen im idyllischen Marnheim in der Pfalz ein neues Zuhause. Dass seine Heimat seit Jahrzehnten durch Krieg zerstört wird, macht ihn traurig. Mit seiner Frau und seinem Sohn habe er noch einmal zurückkehren wollen, um in der alten Gasse Murmeln zu spielen. Inzwischen ist ihm das kriegsgeschüttelte Land fremd geworden. Die Politik der Kriegstreiber kritisiert der Autor aufs Schärfste. Doch es sind auch die Zwischentöne, die seine Erzählkunst so wertvoll machen.

Die Faszination seiner Geschichten liegt nicht nur in der Art, wie sie der drahtige 76-Jährige auf der Bühne präsentiert. Rafik Schami schreibt poetisch und sinnlich. Wenn er erzählt, wirkt er glücklich und erfüllt. In seiner bildbewohnten Sprache erinnert er sich an „den Duft von Pistazien, Jasmin und frischem Brot“. Was es bedeutet, seit Jahrzehnten im Exil zu leben, vermittelt er nicht nur in seiner Literatur.

Flucht ist ein großes Thema

Auch in Interviews spricht der Grenzgänger zwischen einander fremden Kulturen ganz offen über diese Erfahrung. Was es bedeutet, aus dem eigenen Land flüchten zu müssen – und dabei das Leben zu riskieren –, ist für ihn ein großes Thema. Da geht er weit zurück in der Familiengeschichte. Wenn er von den drei Jungen spricht, die wegen der Hungersnot mit der Familie nach Amerika auswandern sollten und dann im Ozean ertranken, schwingt Bitterkeit mit. Dass solche Schicksale bis heute an der Tagesordnung sind, ist in den Schlagzeilen zu lesen. Ohne das plakativ auszurollen, bezieht Rafik Schami auch politisch Position. Aus tiefster Überzeugung kämpft er für Menschlichkeit.

Rafik Schami – ein Leben in zwei Welten

Leben

Der Schriftsteller Rafik Schami wurde 1946 in der syrischen Hauptstadt Damaskus geboren. Nach seiner Flucht im Jahr 1971 studierte er Chemie und Pharmazie und promovierte in diesen Fächern.

Literatur

Der neue Roman „Mein Sternzeichen ist der Regenbogen" mit Erzählungen Rafik Schamis erschien im Carl-Hanser-Verlag. In diesem sind unter anderem die früheren Werke wie „Die dunkle Seite der Liebe" (2004) oder „Das Geheimnis des Kalligraphen" (2008) erschienen.

Familie

Seine Frau ist die deutsche Schriftstellerin, Malerin und Illustratorin Root Loeb.