Räumungsverkauf: Warum der Bioladen am Fellbacher Bahnhof schließt

Der Bioladen in Fellbach schließt am 13. Januar – an den großen Schaufenstern wird auf den Räumungsverkauf verwiesen. Foto: Eva Schäfer

Der Biofachmarkt mit rund 300 Quadratmeter Fläche in zentraler Lage in Fellbach schließt, der Räumungsverkauf hat seit Kurzem begonnen. Was sind die Gründe?











Die Kundin steht im Laden und fragt: „Wo kann ich künftig bloß das tolle Brot von der Eselsmühle kaufen?“ Die Fellbacherin muss die Nachricht über das Aus des Biofachmarkts am Fellbacher Bahnhof erst noch verdauen. Seit Kurzem hängen die roten Plakate an den großen Schaufenstern in der Eisenbahnstraße: „Räumungsverkauf“ ist dort zu lesen. Der Biofachmarkt unter dem Label Biomax macht zu – und zwar schon am Samstag, 13. Januar.