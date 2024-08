Räuberischer Diebstahl in Esslingen: Mann stiehlt Alkohol aus dem Supermarkt

1 Die Polizei hat einen Dieb nach seiner Flucht in Esslingen gestellt. Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Ein Mann hat mehrere Flaschen Alkohol aus einem Supermarkt in der Berliner Straße in Esslingen gestohlen. Als ihn ein Mitarbeiter verfolgte und stellte, verletzte er diesen.











Link kopiert

Mehrere Flachen Alkohol hat ein Mann am Freitag gegen 22.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße in seinen Rucksack gesteckt. Dann verließ er den Laden, ohne zu zahlen. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls. Ein 42-jähriger Mitarbeiter des Marktes sah ihn und verfolgte den Täter zu Fuß. Nachdem er ihn eingeholt und auf die Tat angesprochen hatte, biss der Mann den Mitarbeiter unvermittelt und schlug ihm ins Gesicht. Dabei verletzte er ihn leicht. Wenig später stellte die Polizei den Täter.