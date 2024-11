Rätselhaftes Feuer in Stuttgart-Mitte: Lamborghini brennt aus – 300 000 Euro Schaden

1 Feuerwehrleute löschen den Lamborghini Urus. Das Fahrzeug ist nicht mehr zu retten. Foto: Feuerwehr Stuttgart

In der Nacht auf Sonntag brennt ein Lamborghini in Stuttgart-Mitte lichterloh. Auch ein Fahrzeug der Stadt Stuttgart wird beschädigt. Es entsteht ein immenser Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Wagen der Marke Lamborghini ist in der Nacht auf Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Zeugen das brennende Luxusfahrzeug gegen 3.30 Uhr an der Schillerstraße und wählten den Notruf.

Die Feuerwehr rückte laut einem Sprecher mit einem Einsatzleitwagen und zwei Löschfahrzeugen an. Der Lamborghini Urus brannte zu diesem Zeitpunkt bereits „in voller Ausdehnung“, heißt es im Einsatzbericht. Nach 15 Minuten waren die Flammen gelöscht, der Einsatz wurde nach einer Stunde beendet. Der Sachschaden am Auto bewegt sich in für normale Autofahrer schwindelerregenden Höhen: Er beträgt rund 300 000 Euro.

Nach dem Brand ist nicht mehr viel übrig. Foto: Feuer wehr Stuttgart

Die Feuerwehrleute mussten beim nächtlichen Einsatz verhindern, dass das Feuer auf zwei nebenstehende Autos übergreift. Auf dem kleinen Parkplatz am Hauptbahnhof standen Fahrzeuge der Stadt Stuttgart. Ein Dienstfahrzeug des Tiefbauamts wurde beschädigt. Ob der Lamborghini dort überhaupt parken durfte, ist noch unklar – Fotos zeigen ein Halteverbotsschild für Autos, die nicht Stadt oder SSB gehören.

Warum mitten in der Nacht an gerade dieser Stelle ein solch teures Auto in Brand gerät, ist derzeit noch offen. Die Brandursache sei Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei, sagt eine Polizeisprecherin. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07 11 / 89 90 - 57 78 zu melden.