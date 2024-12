Rätselhafte Überfallserie: Ist der Bahnhof in Bietigheim-Bissingen noch sicher?

1 Rund um den Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ist es zuletzt zu mehreren brutalen Angriffen gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Innerhalb von vier Wochen gab es am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen drei brutale Überfälle. Das Muster ähnelt sich – und immer waren die Täter in Gruppen unterwegs.











Link kopiert

Drei Fälle, die sich stark ähneln. Unbekannte Täter haben innerhalb weniger Wochen Unschuldige am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) brutal zusammengeschlagen.

In allen Fällen waren die Täter in Gruppen unterwegs, agierten äußerst gewalttätig und schlugen jeweils in der Nacht auf einen Sonntag zu. Wie gefährlich ist die Gegend rund um den Bahnhof in Bietigheim Bissingen?

Drei brutale Angriffe binnen weniger Wochen

Der erste Fall ereignete sich am 24. November. Ein 28-jähriger Mann wartete gegen 6 Uhr morgens an einer Bushaltestelle, als er von einer Gruppe Unbekannter angesprochen wurde. Sie fragten nach Zigaretten und Kleingeld. Bevor er antworten konnte, fing er sich schon den ersten Schlag ein. Weitere folgten, ehe er das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, war sein Geldbeutel verschwunden.

Zwei Wochen später: Selber Ort, gleiche Zeit. Wieder in der Nacht auf Sonntag wird dieses Mal ein 29-Jähriger kurz nach Mitternacht in einer Unterführung in der Nähe des Bahnhofs von mehreren unbekannten Personen angegriffen. Die Täter schlagen ihm brutal ins Gesicht und verletzen ihn schwer. Anschließend rauben sie ihm Smartphone, Armbanduhr und sogar seinen Wintermantel.

Eine Woche darauf werden zwei Unschuldige zusammengeschlagen. Wieder in der Nacht auf Sonntag, wieder in der Nähe des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen. Einer der beiden Männer muss in einem Krankenhaus versorgt werden. Anders als in den vorherigen Fällen wurden die Opfer jedoch nicht ausgeraubt, teilt ein Polizeisprecher mit.

„Die Menschen können sich hier sicher bewegen“

Besteht zwischen den Fällen einen Zusammenhang? Waren es immer dieselben Täter, die wiederholt Unschuldige überfallen haben? Die Polizei sei sensibilisiert, Details zu den laufenden Ermittlungen könne er aber nicht geben, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg.

Dennoch: Die Vorfälle der vergangenen Wochen stuft er als Einzelfälle ein und betont, dass es keinen Grund gebe, den Bahnhof zu meiden: „Die Menschen können sich hier sicher bewegen.“ Besondere Schutzmaßnahmen seien nicht notwendig. Er bittet jedoch Passagiere und Personen, die sich in der Umgebung des Bahnhofs aufhalten, aufmerksam zu sein. Zudem suche die Polizei weiterhin nach Zeugen, die Hinweise geben können, um die Täter zu fassen. Denn Festnahmen habe es bisher noch keine gegeben.

Hinweise können telefonisch unter 0 71 42 / 40 50 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de gegeben werden.

Info