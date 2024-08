Rätsel um höchsten Punkt in der Region Stuttgart: Wem gehört das Brucker Hölzle?

Rätsel um höchsten Punkt in der Region Stuttgart

1 Irgendwo im nirgendwo: Ein Touristenmagnet ist das Brucker Hölzle nicht. Wer hier hin will, muss sich selbst einen Weg durch den Wald bahnen. Foto: /Evelyn Scheer

Aussicht hat er nicht zu bieten, nicht einmal ein Pfad führt dorthin: Der höchste Punkt in der Region Stuttgart liegt gut versteckt im Kreis Esslingen. Trotzdem beanspruchen zwei Gemeinden ihn für sich. Lösen lässt sich das Rätsel nur vor Ort – mitten im Wald.











Während andere Regionen gerne mit ihren landschaftlichen Superlativen touristisch auftrumpfen, kennt kaum jemand den höchsten Punkt im Landkreis Esslingen und sogar in der gesamten Region Stuttgart: Es ist das Brucker Hölzle, auch Bruckener Hölzle genannt, auf der Schwäbischen Alb, das sich bis auf eine Höhe von 830 Metern erhebt. Viel mehr als die Position und die Höhe ist dem Internet nicht zu entlocken. In der Literatur ist es ähnlich. „Ich habe in meinen Büchern zur Heimatkunde Esslingen, wenn überhaupt, nicht mehr als die Erwähnung als höchsten Punkt gefunden“, sagt Marco Drehmann, der Leiter des Naturschutzzentrums Schopflocher Alb. Und selbst bei der Frage, auf wessen Gemeindegebiet der höchste Punkt liegt, gibt es Ungereimtheiten. Ob sich Bissingen-Ochsenwang oder der Lenninger Ortsteil Unterlenningen mit der höchsten Erhebung rühmen darf, ist eine kniffelige Sache.