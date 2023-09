8 Das Radwegenetz in Neuhausen und der Zustand der Straßen ernten Kritik. Foto: /Robin Rudel

Kommunalpolitiker aus Neuhausen wollen nicht nur das Radwegenetz in der Fildergemeinde verbessern. Sie haben Wünsche für den Filder-Radschnellweg.











Kritik am Radwegenetz in Neuhausen hagelt es seit Jahren. Beim Heimat-Check landete die Fildergemeinde beim Thema öffentlicher Nahverkehr und Radwegenetz mit 4,66 Punkten auf dem fünftletzten Platz von 44 Kommunen. Mit Blick auf die S-Bahn-Verlängerung, die 2028 in Betrieb gehen soll, überarbeitet die Gemeinde ihre Radwegekonzeption. „Es wird höchste Zeit, dass wir den Radverkehr auch für Alltagsradlerinnen und -radler attraktiv machen“, sagt Gabriele Probst, Gemeinderätin der Initiative Grüne Liste (IGL) und Kreisrätin. Dabei hofft sie auch auf den interkommunalen Filder-Radschnellweg.