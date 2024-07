Radverkehr in Esslingen: Wo die Fahrradzone dauerhaft eingerichtet werden soll – und wo nicht

1 Die Breslauer Straße bleibt Fahrradzone, gilt aber als schwieriges Pflaster. Foto: Roberto Bulgrin

Ein zweijähriger Verkehrsversuch im Esslinger Stadtteil Oberesslingen gilt als erfolgreich. Jetzt soll die Fahrradzone optimiert und dauerhaft eingerichtet werden – wenn auch nicht im gesamten Versuchsgebiet. Zudem wird die Fahrradstraße verlängert.











Radfahrer dürfen nebeneinander fahren, sie dürfen von anderen Fahrzeugen weder gefährdet noch behindert werden und es gilt maximal Tempo 30: Das sind die entscheidenden Regeln in einer Fahrradzone. Zwei Jahre lang wurden diese in einem Gebiet östlich der Schorndorfer Straße in Oberesslingen getestet – mit Erfolg. Deshalb soll die Fahrradzone jetzt in einem Teil des Gebiets dauerhaft eingerichtet werden. Auch eine weitere Verlängerung der Fahrradstraße ist geplant – damit wird diese künftig mehr als drei Kilometer lang sein.