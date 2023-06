1 Radfahren ist in der Esslinger Fußgängerzone erlaubt. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Radfahrer haben in den Esslinger Fußgängerzonen freie Fahrt. Sehr zum Unmut mancher Fußgänger, die Rücksichtslosigkeit und zu schnelles Fahren bemängeln. Nun melden sich die CDU und Die Linke zum Thema zu Wort.















Radfahrer in Fußgängerzonen sorgen vielerorts für Diskussionen – auch in Esslingen. Nun fordert die CDU-Ratsfraktion in einem Antrag an den Gemeinderat, „dass Fußgängerzonen vorrangig auch als solche zu behandeln sind“. Auch die Fraktion Die Linke meldet sich zu Wort. Gemeinderat Tobias Hardt mahnt eine echte Mobilitätswende in der städtischen Verkehrspolitik an.