Ende der Maskenpflicht in Pflegeheimen Aufatmen bei Beschäftigen und vielen Bewohnern

Nach drei Jahren müssen Beschäftigte in Senioreneinrichtungen keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen. In einem Haus in Mönchfeld feiert man diese Corona-Lockerung groß. Besucher der Heime müssen vorerst weiterhin eine Maske tragen.