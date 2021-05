1 Ein Rettungshubschrauber brachte die 20-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Am Dienstagabend ist eine junge Radfahrerin in Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer gestürzt. So schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Sturz kurz vor einer Ampel

Die junge Frau war laut Polizeiangaben gegen 19.15 Uhr in Begleitung einer Bekannten mit einem Citybike auf dem Geh-/Radweg neben der Stuttgarter Straße in Richtung Köngen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie kurz vor der Fußgängerampel an der Albstraße. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie in ins Krankenhaus gebracht. Da die 20-Jährige alkoholisiert war, musste sie sich zudem einer Blutentnahme unterziehen.