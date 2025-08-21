Radunfall in Dettingen: 62-Jähriger bei Sturz schwer verletzt – genaue Umstände unklar

1 Der Mann musste von einem Notarzt behandelt werden, bevor er in eine Klinik gebracht werden konnte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Dettingen (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwoch ein 62-Jähriger schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrrad schwer gestürzt und musste von einem Notzarzt behandelt werden.











﻿ Ein 62-jähriger Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei Dettingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei gingen gegen 15.30 Uhr ein Notruf ein, der über einen gestürzten Radler informierte.

Rettungskräfte fanden den Verunglückten schwer verletzt auf dem Feldweg. Der Mann war offenbar kopfüber zu Boden gestürzt und musste noch am Unfallort versorgt werden. Der Unfall ereignete sich auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße Burghof, nahe der dortigen Kleingartenanlage.

Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, bevor der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Die genaue Unfallzeit stand zunächst nicht fest. Der Radfahrer hatte bei dem Sturz keinen Helm getragen.