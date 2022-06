1 Die 83-jährige Pedelecfahrerin wurde per Rettungsdienst in eine Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Eine verlorene Fahrradtasche führte am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einer unglücklichen Kettenreaktion, an deren Ende sich zwei Radfahrer Verletzungen zuzogen.

Ein Ehepaar befuhr mit ihren Pedelecs den Bundeswanderweg/Radweg aus Richtung Schlösslesmühle in Richtung Leinfelden-Echterdingen. Aufgrund eines Schlagloches löste sich die am Gepäckträger angebrachte Fahrradtasche bei der 57-jährigen Pedelec-Lenkerin und fiel zu Boden. Ihr 58-Jähriger Ehemann, der hinter seiner Frau fuhr, bremste daraufhin stark ab. Eine nachfolgende 83-jährige Pedelec-Fahrerin musste deshalb ebenfalls stark abbremsen und versuchte noch nach links auszuweichen. Dabei verlor sie aber die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden.

In diesem Moment kam auch noch ein 21-jähriger Rennradfahrer entgegen: Er konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen oder anhalten und überfuhr die am Boden liegende 83-Jährige und kam dabei ebenso zu Fall. Der Rennradfahrer zog sich Schürfwunden an Armen, Händen und Beinen zu, die vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens ambulant behandelt wurden. Im Anschluss wurde die 83-Jährige durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen ist bislang nichts bekannt