Radtrasse in Esslingen: Wo der Radschnellweg in Esslingen entlang führen könnte

1 Eine der möglichen Routen für den Radschnellweg in Esslingen führt über die Stuttgarter Straße in der Pliensauvorstadt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen hat jetzt vier potenzielle Trassen für den Radschnellweg auf Esslinger Gemarkung präsentiert. Diese sollen nun intensiv untersucht und auf Konfliktpunkte überprüft werden. Bis Ende des Jahres soll die Route stehen.











Statt einen Spurt hinzulegen, hat man sich in Esslingen bei der Planung des Radschnellwegs in den vergangenen Jahren mühsam abgestrampelt. Allerdings bislang vergebens: Nach wie vor ist unklar, wo die Trasse auf Esslinger Gemarkung entlang führen soll. Nun aber will man Tempo in die Sache bringen: Bis Ende des Jahres soll die Streckenführung stehen. Die Stadt hat auf Grundlage der Beiträge einer Onlineumfrage jetzt vier mögliche Routen vorgestellt.