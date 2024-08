Radsport: Ex-Weltmeister Pedersen gewinnt die Deutschland Tour

1 Mads Pedersen gewinnt die Gesamtwertung der Deutschland Tour. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Er kommt als Favorit - und wird dieser Rolle komplett gerecht. Radprofi Mads Pedersen gewinnt souverän die Deutschland Tour.











Link kopiert

Saarbrücken - Top-Favorit Mads Pedersen hat erstmals die Deutschland Tour gewonnen. Der Ex-Weltmeister aus Dänemark sicherte sich auf der Schlussetappe nach Saarbrücken den Tagessieg und untermauerte seinen Triumph. Pedersen hatte in der Gesamtwertung am Ende 22 Sekunden vor dem Niederländer Danny van Poppel. Platz drei ging an den Norweger Tobias Johannessen mit einem Rückstand von 23 Sekunden.

Auf der 182,7 Kilometer langen vierten und letzte Etappe von Annweiler am Trifels in die Hauptstadt des Saarlands machte Pedersen die Traum-Woche für sein Team Lidl-Trek perfekt. Für den Dänen war es der zweite Tagessieg, sein italienischer Teamkollege Jonathan Milan hat drei Erfolge auf dem Konto. Damit gewann Lidl-Trek nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch alle Etappen sowie die Punktwertung.

Platz zwei im Schlussakt ging an den Red-Bull-Profi van Poppel. Der Tag war lange von einer fünfköpfigen Ausreißergruppe um Maximilian Walscheid geprägt. Zwar fuhr die Gruppe einen maximalen Vorsprung von fast fünf Minuten heraus, doch aufgrund der Tempo-Arbeit der Top-Teams war die Flucht gut sechs Kilometer vor dem Ziel beendet.