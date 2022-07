Bundesliga Wechselwilliger Lewandowski wieder in München

Der wechselwillige Weltfußballer Robert Lewandowski ist nach seinem Sommerurlaub wieder zurück in München und wird am Dienstag beim FC Bayern erwartet.Der 33-Jährige will in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln, die Bosse des deutschen Rekordmeisters lehnen einen vorzeitigen Abgang des Starstürmers aber weiter ab.