1 Nicht nur in Plochingen (Bild), sondern auch in Esslingen wird die für den Radschnellweg Neckartal favorisierte Streckenführung abgelehnt. Foto: Roberto Bulgrin

Dass im Neckartal ein Radschnellweg angelegt werden soll, wird von Nabu, BUND und LNV einhellig begrüßt. Die geplante Streckenführung missfällt den Esslinger Naturschutzgruppen allerdings.

Kreis Esslingen - Wenn sich gleich drei Umweltschutzgruppen aus Esslingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Wort melden, geht es ihnen um ein wichtiges Anliegen. Der Radschnellweg Neckartal muss also ein solches sein. Unisono machen der Naturschutzbund (Nabu), der BUND sowie der Esslinger Arbeitskreis des Landesnaturschutzverbands (LNV) deutlich, dass sie das Projekt als solches ausdrücklich unterstützen, weil dieses „eine umweltverträglichere Mobilität im mittleren Neckarraum ermöglicht“. Zugleich jedoch betonen sie, dass dies nicht auf Kosten der noch verbliebenen Naturflächen in diesem hochverdichteten Ballungsraum geschehen dürfe.