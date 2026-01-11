Mehr Stop als Go: Der Radschnellweg 4 kommt alles andere als schnell voran

1 Die RS-4-Baustelle in Reichenbach liegt im Winterschlaf. Bis Ende April soll der Streckenabschnitt jedoch fertig sein. Foto: Andreas Pflüger

So richtig vorwärts ging es mit der schnellen Verbindung für Radfahrer im vergangenen Jahr nicht. Und auch 2026 wird beim Bau des RS4 wohl recht wenig passieren.











Stuttgart 21 (S21) und der Radschnellweg 4 (RS4) haben eine Gemeinsamkeit: Beide Projekte wird Winfried Hermann in seiner ihm noch verbleibenden Zeit als Landesverkehrsminister nicht mehr einweihen. Bei der Bahnhofstieferlegung stört ihn die Hängepartie von Amts wegen. Aus individueller Sicht dürfte ihm diese indes keine Schmerzen bereiten. Gemocht hat Hermann S21 noch nie.