Am Alicensteg scheiden sich die Geister

1 Ab dem Alicensteg soll der Radschnellweg bis Deizisau auf der Südseite des Neckars verlaufen. Zumindest darauf hat sich der Esslinger Mobilitätsausschuss festgelegt. Foto: Roberto Bulgrin

Der Esslinger Mobilitätsausschuss gibt grünes Licht für die neue Vorzugsvariante der Planer für den Radschnellweg – aber nur für den Abschnitt zwischen dem Alicensteg und Deizisau. Die SPD will sich noch nicht von einem Brückenschlag weiter neckarabwärts verabschieden.















Esslingen - Das Stuttgarter Regierungspräsidium ist bei den Planungen für den Radschnellweg durchs Neckartal ein Stück weitergekommen: Der Esslinger Mobilitätsausschuss hat jetzt der Südvariante ab Höhe des maroden Esslinger Alicenstegs bis zur Markungsgrenze Deizisau zugestimmt. Das war aber noch kein Bekenntnis zu einer Ertüchtigung der historischen Verbindung über Neckar und B 10 und der weiteren Trassenführung auf der Nordseite durch den geplanten Neckaruferpark in Richtung Stuttgart. Vor allem die SPD würde nach wie vor einen neuen Brückenschlag weiter neckar­abwärts favorisieren, der für die Menschen in der Pliensauvorstadt oder Weil mehr Vorteile bringen und die Problemzonen am Nordufer verschonen würde.