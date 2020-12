1 Zwischen Reichenbach und Ebersbach soll demnächst gezeigt werden, wie Radschnellweg funktioniert. Foto: Horst Rudel

Zwischen Reichenbach und Ebersbach soll demnächst gebaut werden. Das Verkehrsministerium will ein „Demonstrationsteilstück“ des Radschnellwegs Filstal anlegen.

Reichenbach - Der Geh- und Radweg entlang der alten B 10 zwischen Reichenbach und Ebersbach sieht nicht anders aus als zahllose andere solcher Trassen im Land. Noch, muss man wohl sagen. Denn just diese Verbindung soll, nach den Plänen des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, zu einem Demonstrationsteilstück des künftigen Radschnellwegs Filstal ausgebaut werden. Bis wann dieser in voller Länge – also von Reichenbach bis weit in den Nachbarlandkreis Göppingen hinein – einmal fertig sein wird, steht zwar noch in den Sternen. Mit der Teststrecke hat es das Land allerdings eilig: Zum Vorentwurf werden jetzt die Träger öffentlicher Belange gehört.