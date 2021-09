Einbrüche in Esslingen Drei Gartenhäuser aufgebrochen – Täter übernachtet in einer der Hütten

Drei Gartenhäuser sind in der Nacht auf Freitag in Esslingen-Hohenkreuz aufgebrochen worden. In einer dieser Hütten übernachtete der bislang unbekannte Täter. Die Polizei bittet um Hinweise.