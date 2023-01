Nach Messerangriff an Esslinger Katharinenschule Psychologen wappnen sich für Prozessauftakt

An diesem Dienstag beginnt vor dem Stuttgarter Landgericht die Aufarbeitung der Messerattacke an der Esslinger Katharinenschule im Juni 2022. Ein 25-Jähriger soll ein Mädchen und eine Betreuerin schwer verletzt haben. Was löst der Prozessbeginn bei Betroffenen aus?