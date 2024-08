Radschnellweg bei Plochingen: Zwei Varianten – und ein Kompromiss?

1 Die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay, der Landesverkehrsminister Winfried Hermann und der Plochinger Bürgermeister Frank Buß (von rechts) lassen sich die Pläne für den Radschnellweg 4 erläutern. Foto: Roberto Bulgrin

Die Varianten für den Radschnellweg 4 zwischen Reichenbach nach Stuttgart, die durch den Plochinger Bruckenwasen führen sollen, führen seit geraumer Zeit zu Diskussionen in der Stadt. Nun ist eine Interimslösung angedacht, die Bestand haben könnte.











Link kopiert

Am Radschnellweg 4 (RS 4), der von Reichenbach nach Stuttgart führen soll, wird seit zehn Jahren herumgeplant. Allerdings will der Landesverkehrsminister Winfried Hermann, wie er am Mittwoch einmal mehr betonte, „das Projekt möglichst zügig voranbringen“. Und er ist guter Dinge, „dass dies jetzt gelingen könnte“. Auf seiner Sommertour machte der Grünen-Politiker unter anderem in Plochingen Station, wo es erheblichen Widerstand gegen die vom Regierungspräsidium (RP) ausgearbeitete Vorzugsvariante gibt, die den Landschaftspark Bruckenwasen durchschneiden würde.