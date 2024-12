Radrennen Women’s Cycling Grand Prix: Profi-Radlerinnen starten in Filderstadt

Profi-Radlerinnen starten in Filderstadt

1 In Filderstadt werden kommenden September mehr als 100 Profiradlerinnen an den Start gehen. Foto: /SDMG/Pusch

Bis zu 132 Profi-Radsportlerinnen werden am 14. September 2025 an der Filharmonie in Bernhausen erwartet. Denn dort wird im kommenden Jahr der Start des internationalen Radrennens Women’s Cycling Grand Prix Stuttgart & Region sein. Das haben der Veranstalter, die Inflame Events, der Verband Region Stuttgart sowie die Stadt Filderstadt bereits jetzt bekannt gegeben.

Filderstadt wird damit der Gastgeber der dritten Ausgabe dieses Wettbewerbs sein. Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub erklärt: „Das ist ein hoch attraktiver Wettbewerb, der, obwohl selbst noch recht jung, bereits jetzt eine hohe Strahlkraft hat.“ Er freue sich, der Veranstaltung eine Bühne zu bieten und dies mit dem Stadtfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens Filderstadts verbinden zu können.

Das Konzept sieht vor, dass der Startort des Rennens mit jeder Ausgabe wechselt, während das Ziel stets in Stuttgart liegt. Die Radlerinnen werden etwa 120 Kilometer durch die Landkreise Esslingen, Göppingen sowie den Rems-Murr-Kreis fahren. Parallel zum Frauen-Profi-Rennen wird es wieder das Brezel-Race geben. Bei diesem Rennen gingen 2024 mehr als 3000 Hobby-Radfahrerinnen und Radfahrer an den Start.