1 Jeder Kilometer auf dem Rad hilft der Umwelt und der eigenen Gesundheit. Foto: picture alliance/Zacharie Scheurer

Noch liegt der Landkreis Ludwigsburg landesweit vorne beim Stadtradeln. Binnen drei Wochen haben gut 10000 sportliche aktive Pedaleure mehr als zwei Millionen Kilometer auf dem Drahtesel zurückgelegt.















Link kopiert

Oberriexingen hat beim Stadtradeln im Kreis Ludwigsburg den ersten Platz geschafft und 11,71 Kilometer pro Einwohner erradelt. Auf Platz zwei landet Schwieberdingen mit 9,55 Kilometern, den dritten Platz belegt Markgröningen mit 7,78 Kilometer pro Einwohner. Im Kreis haben mehr als 10 000 Radler aus 34 Kommunen an dem dreiwöchigen Wettbewerb teilgenommen. Sie waren mehr als zwei Millionen Kilometer auf zwei Rädern unterwegs. Im Vergleich: 2021 lag die Zahl bei 1,83 Millionen Kilometer. Rein rechnerisch wurden in der Aktion 348 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Aktuell liegt der Kreis in seiner Größenkategorie landesweit auf Platz 1 – allerdings läuft der Aktionszeitraum noch in einigen Kommunen, die finale Auswertung erfolgt erst nach Ablauf des Wettbewerbs.

Das Mörike-Gymnasium hat die Nase vorn

In der Wertung der Teams hat das Mörike-Gymnasium Ludwigsburg mit 365 Radlern und 53 141 Kilometern die Nase vorn. Auf Platz 2 liegt die W&W-Gruppe (194 Radelnde, 50 868 Kilometer) und auf Platz drei das Team Bosch@Si (142 Radelnde, 45 292 Kilometer). Bester Einzelradler ist Rainer Breimaier aus Steinheim. Der grüne Stadt- und Kreisrat legte 2 433 Kilometer per Rad zurück. Platz 2 belegt Hardy Schulte vom Team ADFC - LB radelt (2 288) und Platz drei Timo Köhler vom Team Im Esper (2 286).