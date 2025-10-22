Radioshow mit Schleyerhallen-Finale: Darf man die SWR 1-Hitparade hassen? Darf man sie lieben?
1
Das große Hitparaden-Ziel auch für die Moderatorinnen und Moderatoren: Finale in der Schleyerhalle Foto: swr / Ronny Zimmermann

Taugt die SWR 1-Hitparade für mehr als für Fahrstuhl- und Kantinengeplauder? Oder geht es gar nicht ohne? Seit fast 40 Jahren werden die angeblich besten Songs bereits gewählt.

Über Tage kann man ihr nicht ausweichen. Nein, nicht der SWR 1-Hitparade als eigenwillig bunt und ein wenig verrupft beginnender und sich dann immer handelsüblicher ergrauender Klangwolke. Der guten Laune! Eine Lawine unaufhörlichen Sich-Mut-Zulachens wälzt sich durch diese Tage. Längst scheinen alle Superlative verbraucht – egal aber, erinnert sich ja eh niemand daran, was gerade gesagt wurde.

