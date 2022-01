Esslinger Geigerin Eine Meisterin will die Liebe zur Musik wecken

Die Geigerin Sabine Brodbeck lebt in Esslingen und unterrichtet an der Jugendmusikschule in Aichwald. Den Weg zu ihrem Instrument ist sie konsequent gegangen, der Geigensolist Carlo Chirappa hat sie geprägt. Nun will sie ihre Begeisterung an den Nachwuchs weitergeben.