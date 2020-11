1 Der Hohenzollern-Radweg führt unter anderem über Denkendorf. Foto: Ines Rudel

Nach dem Vorbild des Neckartal-Radwegs sollen drei weitere Radfernwege im Kreis Esslingen zertifiziert werden: Der Hohenzollern-Radweg, der Alb-Neckar-Radweg und der Schwäbische-Alb-Radweg bewerben sich um die ADFC-Sterne.

Kreis Esslingen - Ein Landesradfernweg ohne Sterne ist wie ein Fahrrad ohne Sattel. Der Satz steht unausgesprochen über der Qualitätsoffensive des Landes, in deren Verlauf bislang nicht klassifizierte Landesradfernwege unter die Lupe genommen werden sollen. Erklärtes Ziel ist es, die bestehenden Routen so aufzuwerten, dass sie die Kriterien erfüllen, die der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) als Voraussetzung für eine Einstufung als Qualitätsradroute aufgestellt hat. Der Sternenkatalog der Clubs gilt als die Eintrittskarte in die erfolgreiche touristische Vermarktung. Im Kreis Esslingen bewerben sich der Hohenzollern-Radweg, der Alb-Neckar-Radweg und der Schwäbische-Alb-Radweg um die ADFC-Sterne.