Radfahren in Ostfildern: Tagesmütter bringen Kindern Natur näher – dafür nutzen sie Lastenräder
Mit ihren Lastenrädern bieten die Tagesmütter Heike Mehari, Bianca Mank und Beate Sack (v. li.) den Kleinen Naturerlebnisse. Foto: Markus Brändli

Mit Lastenrädern laden Tagesmütter in Ostfildern (Kreis Esslingen) Kinder zu Touren ein. Das Konzept kommt gut an. Radfahrer wünschen sich aber eine bessere Infrastruktur.

Mit ihren Tageskindern entdeckt Beate Sack gerne die Natur im Körschtal. „Es ist schön, draußen zu sein“, schwärmt die Nellingerin. Vier Kleinkinder mit strahlenden Gesichtern sitzen auf den Bänken in der Wanne ihres Lastenrads. Dass es ihnen Spaß macht, die Natur auf dem Fahrrad zu entdecken, spürt man schnell. Mit ihren Kolleginnen Bianca Mank und Heike Mehari ist Beate Sack bei gutem Wetter oft draußen unterwegs.

