Radfahren im Winter: Stuttgarterin von „Frostpendeln“ begeistert

1 Anja Wenke pendelt täglich mit ihrem E-Bike durch den Stuttgarter Schlossgarten. Foto: Sebastian Steegmüller

Immer mehr Radfahrer schließen sich der Internetplattform „Frostpendeln“ an. Auch Anja Wenke, deren Team die Rangliste anführt. Der Schwäbin geht es aber nicht ums Kilometer sammeln.











Wie Nadelstiche fühlt es sich an, wenn der Wind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den Starkregen Anja Wenke ins Gesicht bläst. Und dennoch ist es für Anja Wenke keine Option, bei schlechtem Wetter auf ihr E-Bike zu verzichten. Selbst bei Minusgraden fährt die Stuttgarterin mit ihrem Pedelec zur Arbeit, dann mit dicken Fahrradfäustlingen oder wärmenden Überziehern über den Schuhen. „Dank passender Funktionskleidung bin ich noch nie durchnässt oder durchgefroren angekommen.“ Zugleich räumt sie ein, dass es auch eklige Tage gibt, an denen sie sich überwinden muss.