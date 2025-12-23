Radfahren im Winter: Stuttgarterin von „Frostpendeln“ begeistert
1
Anja Wenke pendelt täglich mit ihrem E-Bike durch den Stuttgarter Schlossgarten. Foto: Sebastian Steegmüller

Immer mehr Radfahrer schließen sich der Internetplattform „Frostpendeln“ an. Auch Anja Wenke, deren Team die Rangliste anführt. Der Schwäbin geht es aber nicht ums Kilometer sammeln.

Wie Nadelstiche fühlt es sich an, wenn der Wind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den Starkregen Anja Wenke ins Gesicht bläst. Und dennoch ist es für Anja Wenke keine Option, bei schlechtem Wetter auf ihr E-Bike zu verzichten. Selbst bei Minusgraden fährt die Stuttgarterin mit ihrem Pedelec zur Arbeit, dann mit dicken Fahrradfäustlingen oder wärmenden Überziehern über den Schuhen. „Dank passender Funktionskleidung bin ich noch nie durchnässt oder durchgefroren angekommen.“ Zugleich räumt sie ein, dass es auch eklige Tage gibt, an denen sie sich überwinden muss.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.