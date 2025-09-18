Raddemo in Esslingen: Sicherer Raum für Radfahrer - B10 wird für Autos gesperrt

1 Mit der Sternfahrt nach Stuttgart wollen Radfahrende für mehr Sicherheit demosntrieren. (Archivfoto) Foto: Lichtgut-Oliver Willikonsky

Für Sonntag, 21. September, ist eine Raddemo nach Stuttgart geplant – diese führt unter anderem über die B10 von Esslingen nach Stuttgart. Autofahrer sollten die Region umfahren.











Mit dem Rad sicher auf der Bundesstraße fahren: Das ist am kommenden Sonntag, 21. September, ab Esslingen möglich. Für diesen Tag ruft der ADFC, kurz für Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, zur Großdemonstration auf. Diese führt über die Bundesstraßen 10 und 14 nach Stuttgart. Wichtige Zwischenstation ist dabei Esslingen, wo der Verkehrsminister auftritt.

Die Veranstaltenden fordern mehr Sicherheit im Verkehr und bessere Infrastruktur für Radfahrende. Start der Aktion ist bereits 7.30 Uhr, wenn Teilnehmende aus allen Himmelsrichtungen zur sogenannten Sternfahrt aufbrechen. Von 15.45 Uhr an soll es eine große Kundgebung auf dem Schlossplatz geben mit Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), dem Grünen-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl Cem Özdemir und dem CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger.

Radsternfahrt: B10 ab Esslingen wird gesperrt

Die Polizei sperrt für die Demonstration Bundesstraßen. (Archivfoto) Foto: dpa

Zuvor ist in Esslingen eine Zwischenkundgebung geplant, zwischen 13.45 Uhr und 14.10 Uhr sollen auf dem Marktplatz der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) und Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Grußworte an die Radelnden richten, die sich aus allen möglichen Richtungen kommend in Esslingen sammeln und zusammen auf der B10 zum Stuttgarter Schlossplatz fahren. Weitere Sammelpunkte im Kreis Esslingen sind unter anderem Plochingen (12.45 Uhr), Wendlingen und Reichenbach (12 Uhr).

In der Zeit der Fahrraddemo werden laut Veranstalter Abschnitte der Bundesstraßen nur für die Radfahrenden freigegeben. Die Polizei werde die Zufahrt für Autofahrende temporär blockieren. Dies betrifft unter anderem die B10 ab Esslingen, in etwa zwischen 14 und 15.30 Uhr. „Die Sperrung obliegt der Verkehrspolizei und erfolgt dynamisch und situationsabhängig, bis die Teilnehmenden die jeweils entsprechenden Straßen passiert haben“, teilt dazu eine Sprecherin der Landeshauptstadt mit. Der Fahrradclub selbst rät Autofahrenden deshalb, die Bundesstraßen und das Zentrum Stuttgarts am frühen Nachmittag großräumig zu umfahren.